«Ему бы сказки писать»: соцсети высмеяли слова Порошенко о «великой победе» украинского флота

Москва, 29 апреля. Украинский президент Петр Порошенко в своем twitter похвастался «великой победой» украинского движения на флоте в 1918 году. Как написал глава Украины, ровно год назад «над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг».

Порошенко также утверждает, что «действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму».

В свою очередь, слова украинского президента с юмором восприняли многочисленные пользователи социальных сетей. Некоторые из них преподали Порошенко урок истории.

«В начале декабря 1917 года усилиями украинизированных кораблей (линкор, крейсер, 3 эсминца) была проведена эвакуация из Трапезунда украинизированных частей 127-й пехотной дивизии. Это была первая, и, как оказалось, последняя операция украинского республиканского флота», — написал пользователь под ником caminopaso. «Часть кораблей Черноморского флота находилась под украинскими флагами лишь сутки, после чего флот был частично захвачен немцами, частично затоплен, частично уведен командами в Новороссийск, где позднее также был затоплен. Поднятие украинских флагов на кораблях российского Черноморского флота было мерой политической», — также внес ясность Sudoplatov. «А чего не дописал, что они были подняты в связи с проигрышу немцам, и таким образом пытались спасти флот. И провисели эти флаги сутки, пока немцы не увезли одну часть кораблей, а вторую затопили у Севастополя, а вторую у Новороссийска», — написал Ropor. «Еще одна великая украинская победа. На самом деле украинцам было бы чем гордиться, если бы они помнили и ценили общую с Россией историю, советское прошлое. А они смешали все с грязью, а своего-то ничего и нет», — отметил AndreyNN. «Порошенко опять всех победил! Мои поздравления!» — пошутил пользователь Deimys. «Каждый день новые басни о былом величии», — написал Михаль Коэн. «Ему бы сказки писать, а не историю придумывать», — разделил мнение пользователей Андрей Перченко.