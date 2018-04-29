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Серию мультфильма «Маша и Медведь» посмотрели более 3 млрд раз
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    Серию мультфильма «Маша и Медведь» посмотрели более 3 млрд раз

    1988

    Серию мультфильма «Маша и Медведь» посмотрели более 3 млрд раз

    Москва, 29 апреля. Одна из серий популярного мультсериала «Маша и Медведь» набрала более 3 млрд просмотров на канале в YouTube. Сейчас этот ролик занимает шестое место в списке самых просматриваемых.

    «Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более 3 миллиардов просмотров», — сообщили в пресс-службе проекта.

    Напомним, что российский мультфильм «Маша и Медведь» студии «Анимаккорд» вышел в 2009 году.

    Автор: Алексей Громов
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