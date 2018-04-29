«Буду в церковном хоре петь»: Милонов прокомментировал идею о снижении депутатских зарплат

Москва, 29 апреля. Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал инициативу приравнять зарплату народных избранников к средней по стране — около 30–40 тысяч рублей. По его мнению, в случае, если это произойдет, в Думе будут придут олигархи, потому как люди, которые хотят заниматься защитой прав своих избирателей, не смогут там быть.

«Да приравнивайте, хотя я искренне считаю это неправильным», — сказал Милонов.

Он отметил, что в Москве невозможно прожить на 35 тысяч.

«Если попасть на работу в Думу будет также просто, как попасть на работу с зарплатой в 35 тысяч — пожалуйста. Но тогда придется подрабатывать. Может, буду в церковном хоре петь», — сказал политик, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, ранее Милонов призвал Минпромторг ограничить производство и продажу одноразовых мангалов в России.