Дети погибших в Сирии офицеров РФ и САР встретятся в лагере «Артек»

Москва, 29 апреля. Председатель Патриотической платформы «Единой России», первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин сообщил, что в Россию прибыли ученики школы для детей погибших сирийских военных в Дамаске. По его словам, они примут участие в Международной детской военно-исторической Ассамблее «Вечный огонь-2018» вместе с детьми российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в Арабской республике.

Как отметил Саблин, дети из Сирийской республики отдохнут в лучшем детском лагере России — «Артеке» — «вместе с детьми наших героев, павших в борьбе с международным терроризмом».

«Их прадеды победили в великой войне, их отцы доказали, что они достойны их памяти, сражаясь с глобальным злом, — сказал Саблин. — Их дети сегодня говорят, что тоже будут защитниками России. А дружба, родившаяся в «Артеке», станет еще одной нитью, которая свяжет Россию и Сирию».

Дети, чьи отцы погибли, сражаясь с сирийскими террористами, будут участвовать в акции «Напиши письмо ветерану», мемориальной морской экспедиции «Мы помним», в походе по местам боевой славы крымских партизан, марш-броске «Моя высота», марше «Бессмертного полка» и в параде в Севастополе, передает РИА Новости.