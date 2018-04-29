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«Спартаку» интересен Мамаев
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    «Спартаку» интересен Мамаев

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    «Спартаку» интересен Мамаев

    Санкт-Петербург, 29 апреля. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев интересен московскому «Спартаку», о чем стало известно Федеральному агентству новостей.

    По словам источника, на игрока обратил свое внимание главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Сообщается, что по окончании сезона итальянский специалист включит 29-летнего россиянина в шорт-лист, который обсудит с руководством клуба.

    При этом «Краснодар» ранее отказывался вести со «Спартаком» переговоры о трансферте Смолова из-за перехода в московский клуб одного из футболистов краснодарской Академии.

    Мамаев выступает за «Краснодар» с января 2014 года. Его трансфер из ЦСКА обошелся клубу Сергея Галицкого в 5 млн евро. С тех пор на счету футболиста 130 матчей, 31 гол и 27 результативных передач в составе «горожан». Стоимость Мамаева, по оценкам transfermarkt.de, составляет 6,5 млн евро.

    Автор: Алексей Громов
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