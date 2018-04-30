Сирия: ФАН публикует видео результатов работы саперов САА в Восточном Каламуне

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в населенном пункте Рухейба, где саперные подразделения сирийских правительственных войск провели разминирование сельскохозяйственных угодий и окрестностей города.

Как видно на кадрах, боевики оставили в Рухейбе, как и других населенных пунктах Восточного Каламуна, десятки самодельных взрывных устройств, многие из которых были замаскированы под неразорвавшиеся снаряды.

Напомним, территории Восточного Каламуна полностью перешла под контроль официального Дамаска 26 апреля. Долгое время здесь располагался анклав вооруженных группировок «Джейш аль-Ислам», «Файлак Ар-Рахман» и «Бригады мученика Ахмада Аль-Абдо». После успешного освобождения Восточной Гуты, сирийское руководство решило вернуть под свой контроль и этот близкий к Дамаску район.

Боевикам в Каламуне так же был дан шанс прекратить боевые действия, сложить оружие и начать мирную жизнь, которым они и решили воспользоваться. Первыми на условия сирийского правительства согласились незаконные бандформирования в населенном пункте Думейр, а через несколько дней — и остальная часть анклава.

В настоящий момент безопасность и правопорядок на территории бывшего анклава исламистов обеспечиваются подразделениями сирийской армии при поддержке российской военной полиции, которая 27 апреля начала патрулирование в населенных пунктах Рухейба, Джеруд и Насрия. Кроме этого, под контролем российских военнослужащих из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) бывшие боевики из Восточного Каламуна, решившие вернуться к мирной жизни, проходят процедуру нормализации статуса.