Захарова объяснила, зачем Британии и США было нужно «дело Скрипалей»

Москва, 29 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «дело Скрипалей» было необходимо, чтобы оправдать нанесение США и их союзниками ударов по Сирии. Сейчас оно отошло на второй план, добавила она.

«Мы говорили, как только начиналось «дело Скрипалей»… что все увязано с Сирией. Удар-то по Сирии нанесен. «Отлично». Уже на данном этапе эта тема себя, видимо, (оправдала)… сыграла ставка, на которую рассчитывали», — заявила Захарова в интервью Владимиру Соловьеву в рамках программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

С тех пор интерес британской прессы к «делу Скрипалей» практически сошел на нет, пояснила Захарова. Никаких доказательств применения химоружия у Лондона не было, однако у них была информация о том, что РФ якобы использовала химоружие в Британии.

Напомним, что 14 апреля США, Франция и Великобритания объявили о ракетном ударе по Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химоружия в Думе. По территории сирийской республики было выпущено более 100 ракет. Большую часть ракет сирийским ПВО удалось перехватить.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. По версии британских следователей, они были отравлены веществом «Новичок» производства РФ.

Москва отрицает все обвинения в свой адрес. Кроме того, в МИД РФ назвали инцидент о якобы имевшей место химатаки в сирийской Думе информационным вбросом, цель которого — применение силы извне.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)