29 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с Мун Чжэ Ином

Владимир Путин провел телефонный разговор с Мун Чжэ Ином Сегодня по инициативе южнокорейской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Он подробно проинформировал Президента России об итогах своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе обмена мнениями стороны позитивно оценили достигнутые на этой встрече договоренности. Была высказана уверенность, что согласованные меры по развитию межкорейского сотрудничества будут также способствовать продвижению региона к миру и стабильности.

По сирийской Думе прошла колонна российской военной полиции В сирийском городе Дума прошла колонна российской военной полиции. Именно ее усилиями были созданы и успешно функционировали гуманитарные коридоры, через которые осуществлялся вывод мирных жителей с территорий, подконтрольных боевикам. А впоследствии и самих боевиков, которые приняли условия сирийского руководства — сдать оружие и отправиться на территорию зоны деэскалации «Идлиб», чтобы начать там мирную жизнь. Подразделения российской военной полиции приступили к работе на территории Думы 12 апреля. Их задача — обеспечение безопасности и оказание гуманитарной помощи мирным жителям.

В Ереване вновь начались акции протеста В Ереване вновь начались акции протеста. К многотысячной колонне присоединился и лидер оппозиции Никол Пашинян. Протестующие прошли по центральным улицам к площади Республики, где начался митинг. Армянский парламент должен рассмотреть вопрос о новом премьере 1 мая. На этот пост претендует Пашинян, который остался единственным кандидатом. Остальные фракции отказались выдвигать своих претендентов. Для избрания необходимо набрать 53 из 105 голосов парламентариев. Согласно изменениям, недавно внесенным в Конституцию Армении, премьер-министр будет обладать самыми широкими полномочиями.