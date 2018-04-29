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29 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с Мун Чжэ Ином
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    29 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с Мун Чжэ Ином

    Владимир Путин провел телефонный разговор с Мун Чжэ Ином. По сирийской Думе прошла колонна российской военной полиции. В Ереване вновь начались акции протеста. Чемпионат мира по футболу 2018 принесет России прибыль свыше 800 млрд рублей.
    19:05 29 Апреля 2018
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    Владимир Путин провел телефонный разговор с Мун Чжэ Ином

    29 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с Мун Чжэ Ином

    Сегодня по инициативе южнокорейской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Он подробно проинформировал Президента России об итогах своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе обмена мнениями стороны позитивно оценили достигнутые на этой встрече договоренности. Была высказана уверенность, что согласованные меры по развитию межкорейского сотрудничества будут также способствовать продвижению региона к миру и стабильности.

    По сирийской Думе прошла колонна российской военной полиции

    29 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с Мун Чжэ Ином

    В сирийском городе Дума прошла колонна российской военной полиции. Именно ее усилиями были созданы и успешно функционировали гуманитарные коридоры, через которые осуществлялся вывод мирных жителей с территорий, подконтрольных боевикам. А впоследствии и самих боевиков, которые приняли условия сирийского руководства — сдать оружие и отправиться на территорию зоны деэскалации «Идлиб», чтобы начать там мирную жизнь. Подразделения российской военной полиции приступили к работе на территории Думы 12 апреля. Их задача — обеспечение безопасности и оказание гуманитарной помощи мирным жителям.

    В Ереване вновь начались акции протеста

    29 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с Мун Чжэ Ином

    В Ереване вновь начались акции протеста. К многотысячной колонне присоединился и лидер оппозиции Никол Пашинян. Протестующие прошли по центральным улицам к площади Республики, где начался митинг. Армянский парламент должен рассмотреть вопрос о новом премьере 1 мая. На этот пост претендует Пашинян, который остался единственным кандидатом. Остальные фракции отказались выдвигать своих претендентов. Для избрания необходимо набрать 53 из 105 голосов парламентариев. Согласно изменениям, недавно внесенным в Конституцию Армении, премьер-министр будет обладать самыми широкими полномочиями.

    Чемпионат мира по футболу 2018 принесет России прибыль свыше 800 млрд рублей

    29 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с Мун Чжэ Ином

    Вице-премьер правительства Аркадий Дворкович, возглавляющий оргкомитет «Россия-2018», рассказал, сколько страна заработает на проведении чемпионата мира по футболу. Предварительно, чистая прибыль от проведения чемпионата мира по футболу, составит более 800 млрд рублей. По словам Дворковича, подготовка к первенству планеты «стоила России 12 млрд долларов, однако и прибыль будет беспрецедентной». В числе плюсов отмечается модернизация большой части транспортной инфраструктуры, включая качественное, долголетнее дорожное покрытие.
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