Кенигсберг раздора: сообщивший «Аэрофлоту» об ошибке отреагировал на увольнение бортпроводника

Санкт-Петербург, 29 апреля. Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, ранее сообщивший о том, что в самолете «Аэрофлота» Калининград назвали Кенигсбергом, считает, что увольнение бортпроводника за это является чрезмерной мерой: можно было ограничиться выговором и никого не увольнять.

Декан сомневается в том, что именно стюардесса объявила на английском языке о том, что самолет прибывает в Калининград.

«Я слышал, как это объявлял мужской голос. Уверен в этом. Об этом я написал в Twitter, когда с аккаунта под названием «Аэрофлот» мне ответили, что стюардесса будет уволена, — сказал Третьяков в интервью агентству «Политика сегодня». — Не знаю, насколько эта информация соответствует действительности. Голос был мужской. Такие объявления делает обычно командир корабля».

В свою очередь, в Twitter-аккаунте «Аэрофлота» на это ответили тем, что «старший бортпроводник сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации».

Виталий, здравствуйте! Провели проверку, информация подтвердилась. Ботпроводница будет уволена. Благодарим Вас за сигнал. *ФД — Аэрофлот (@aeroflot) April 28, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» планирует уволить бортпроводницу, назвавшую Калининград Кенигсбергом во время рейса Москва — Калининград 25 апреля.