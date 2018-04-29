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Кенигсберг раздора: сообщивший «Аэрофлоту» об ошибке отреагировал на увольнение бортпроводника
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    Кенигсберг раздора: сообщивший «Аэрофлоту» об ошибке отреагировал на увольнение бортпроводника

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    Кенигсберг раздора: сообщивший «Аэрофлоту» об ошибке отреагировал на увольнение бортпроводника

    Санкт-Петербург, 29 апреля. Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, ранее сообщивший о том, что в самолете «Аэрофлота» Калининград назвали Кенигсбергом, считает, что увольнение бортпроводника за это является чрезмерной мерой: можно было ограничиться выговором и никого не увольнять.

    Декан сомневается в том, что именно стюардесса объявила на английском языке о том, что самолет прибывает в Калининград. 

    «Я слышал, как это объявлял мужской голос. Уверен в этом. Об этом я написал в Twitter, когда с аккаунта под названием «Аэрофлот» мне ответили, что стюардесса будет уволена, — сказал Третьяков в интервью агентству «Политика сегодня».  — Не знаю, насколько эта информация соответствует действительности. Голос был мужской. Такие объявления делает обычно командир корабля».

    В свою очередь, в Twitter-аккаунте «Аэрофлота» на это ответили тем, что «старший бортпроводник сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации».

    Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» планирует уволить бортпроводницу, назвавшую Калининград Кенигсбергом во время рейса Москва — Калининград 25 апреля.

    Автор: Тимур Румянцев
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