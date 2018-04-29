Минобороны Германии запросит дополнительные 12 млрд евро для модернизации Бундесвера

Берлин, 29 апреля. Минобороны Германии необходимо еще 12 млрд евро на срочную модернизацию для бундесвера, сообщает издание Bild am Sonntag.

По информации СМИ, глава МО Германии Урсула фон дер Ляйен планирует запросить сумму до 2021 года включительно.

Сообщается, что в следующем году силовое ведомство потребует еще три миллиарда сверх бюджетного плана. В 2020 году Минобороны Германии понадобится еще четыре миллиарда евро, а в 2021 — пять миллиардов.

Напомним, что прошлым летом Минобороны ФРГ заявило, что с 1992 года Берлин потратил почти 21 млрд евро на военные миссии в других странах.