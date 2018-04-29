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«Новатэк» назвал сроки запуска третьей линии «Ямал СПГ»
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    «Новатэк» назвал сроки запуска третьей линии «Ямал СПГ»

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    «Новатэк» назвал сроки запуска третьей линии «Ямал СПГ»

    Москва, 29 апреля. Глава ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон сообщил, что газовая компания планирует запустить вторую технологическую линию завода «Ямал СПГ» в сентябре, а третью — в декабре 2018 — январе 2019 года.

    «Вторая линия уже находится в пусконаладочных работах, и мы планируем её запуск где-то в сентябре, — сказал он после встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. — И третья линия будет (запущена — ред.) где-то в декабре — январе. Пусконаладочные работы начнутся в конце года».

    Как отметил Михельсон, общая производительность завода после запуска трех технологических линий превысит проектную.

    Напомним, ранее в газовой компании «Новатэк» заявили, что недовольны шумом, который был поднят в СМИ из-за поставок российского сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ» в Великобританию и Соединенные Штаты, где возникла повышенная потребность в «голубом топливе» из-за сильных морозов. 

    Автор: Тимур Румянцев
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