Захарова: Москве есть что рассказать по делу Скрипалей

Москва, 29 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что МИД намерен не оставлять без внимания расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, Москве есть что сообщить общественности по данному инциденту.

Захарова указала на то, что в один день все британские СМИ замолчали, как будто пришел соответствующий приказ. Британские журналисты перестали писать про дело Скрипаля вообще.

«Нет этого дела в информационном пространстве, — сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». — Безусловно, СК РФ, российское посольство в Великобритании и МИД будут радовать новостями с фронта — у нас есть, о чем рассказать».

Напомним, что страны G7 вслед за Великобританией обвинили Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, хотя никто не предоставил ни одного доказательства в поддержку этой теории.