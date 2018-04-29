Главные новости 29 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 29 апреля.

Видео аварийной посадки самолета Ил-38 ВМС Индии в подмосковном аэропорту «Жуковский» опубликовал телеканал РЕН-ТВ. Видео аварийной посадки самолета Ил-38 в «Жуковском» появилось в Сети.

Украинский президент Петр Порошенко сообщил, что 29 апреля 1918 года «над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг». Порошенко похвастался победой украинского движения на флоте в 1918 году.

Дивизия СС «Галичина», которая воевала в годы войны на стороне фашистской Германии, была лучше Красной армии. Таким мнением поделился глава украинского Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович. И боевой гопак не спасет: россияне отреагировали на заявление о том, что дивизия СС «Галичина» была лучше Красной армии.

Американское издание Popular Mechanics рассказало об «устрашающей» российской подводной лодке Б-90 «Саров». Согласно публикации, судно может нести ядерную торпеду «Статус-6». В Госдуме объяснили страх США перед российской подлодкой Б-90 «Саров».

Аварийно севший в подмосковном Жуковском самолет Ил-38 благодаря действиям экипажа подлежит восстановлению и будет отремонтирован, сообщил источник в авиационной отрасли. Севший в Жуковском Ил-38 получил минимальные повреждения благодаря действиям экипажа.

Издание Popular Mechanics опубликовало исследование, в котором постаралось представить «всю мощь российского подводного флота». Иностранные журналисты рассказали об «устрашающих» российских подлодках.

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии. Сирийские войска взяли под контроль населенные пункты на юге Дамаска. Власти Венеции решили ограничить поток туристов. Сборная России проиграла пятый матч подряд в рамках Еврохоккейтура. 29 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Главы МИД России, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии.

Руководитель украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович посчитал, что дивизия СС «Галичина» была лучше подготовлена, чем солдаты Красной армии. Купил диплом в переходе: Милонов ответил украинскому историку, сравнившему Красную армию и дивизию СС.

Участница группы Serebro Ольга Серябкина на страничке в Instagram описала ситуацию на борту совершившего аварийную посадку в Черногории самолета. Солистка группы Serebro рассказала об аварийной посадке в Черногории.

Американский журнал Popular Mechanics рассказал об «устрашающей» российской подводной лодке Б-90 «Саров». СМИ отмечают, что подлодка является платформой для испытаний новой ядерной торпеды «Статус-6». США утратят свой статус при встрече с российским «Статусом-6»: в РФ ответили на статью об «устрашающей» субмарине.