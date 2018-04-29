Сирия сжимает кольцо вокруг Ярмука: ФАН публикует эксклюзивное видео из освобожденных Аль-Асали и Аль-Джуда

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской арабской армии прислал видео из кварталов Аль-Асали и Аль-Джуда, откуда сегодня ночью правительственными войсками были выбиты террористы «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ).

Анклав боевиков, расположенный на юге Дамаска на территории районов Ярмук, Хаджар аль-Асвад, Ат-Тадамун, Аль-Джура и Аль-Асали, существует практически с самого начала сирийского конфликта. Здесь делят зоны влияния «Исламское государство», «Хайят Тахрир аш-Шам» и группировки, входящие в состав «Сирийской свободной армии».

19 апреля, после того, как террористы ИГ отвергли условия сирийского правительства сложить оружие и начать мирную жизнь, как это сделали боевики в Восточной Гуте, Восточном Каламуне и некоторых других районах Сирии, началась операция по штурму Ярмука. После массированных артиллерийских и авиационных ударов по местам скопления игиловцев, САА стала развивать наступление с южной стороны анклава между территориями, подконтрольными «Исламскому государству», и территориями, которые удерживает так называемая «умеренная» оппозиция. После вклинения на этом участке фронта, сирийцы стали продвигаться и на других направлениях, пытаясь сжать кольцо окружения. В ожесточенных боях обе стороны несли серьезные потери.

Однако сегодня ночью боевики вынуждены были бросить позиции в районах Аль-Асали и Джуда, чтобы отойти в районы более плотной городской застройки, боями в которой так славится «Исламское государство».

1 Организация запрещена на территории РФ.