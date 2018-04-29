Умаров призвал тщательно разораться в ситуации с пожизненно осужденными в Ираке россиянками

Москва, 29 апреля. В Багдаде суд приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за участие в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в интервью Федеральному агентству новостей заявил, решение иракского суда требует тщательного разбирательства.

Он подчеркнул, что комментировать ситуацию, не зная доказательной базы, на основании которой был вынесен такой суровый приговор, очень сложно.

«Думаю, ситуация требует тщательного разбирательства, — считает министр. — Главное, не спешить с выводами и проявить терпение. Политика Главы Чеченской республики Рамзана Кадырова по вызволению непричастных к террористической деятельности женщин и детей не прекращалась ни на минуту и будет продолжаться так же активно. Информация о задержанных и приговоренных в Ираке российских гражданках также будет подробно изучена. Надеюсь, в ближайшее время мнение чеченского лидера по ней будет озвучено соответствующим образом».

Напомним, как сообщил телеканал Al Sumaria, «суд издал решение о пожизненном заключении в отношении 19 россиянок по обвинению в участии в ИГ»1. Ранее в МИД РФ сообщали, что в настоящее время в иракских тюрьмах содержится от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих гражданство России. Несколько недель назад центральный уголовный суд Ирака приговорил семь иностранок, в том числе двух россиянок, к пожизненному заключению.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1, арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.