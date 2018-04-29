Полиция задержала двух подозреваемых после перестрелки на западе Финляндии

Хельсинки, 29 апреля. Правоохранительные органы Финляндии задержали двух мужчин 1998 и 1992 года рождения после перестрелки в местечке Лемпяяля, которая произошла на западе страны 28 апреля. Об этом сообщили в полиции.

Полиция задержала минувшей ночью двух подозреваемых, причастных к инциденту с огнестрельным оружием. В Лемпяяля накануне был убит мужчина 1992 года рождения, являющийся гражданином Финляндии и Британии. Он пытался скрыться от правоохранителей и открыл стрельбу.

Задержанные находились в одной машине с убитым, но смогли скрыться от погони. Сейчас их допрашивают финские силовики. В транспортном средства было найдено самодельное оружие. Дело ведут криминальная полиция и сотрудники прокуратуры.