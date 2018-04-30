Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в лаборатории боевиков по производству химического оружия, которая ранее была обнаружена правительственными войсками в городе Дума.

Впервые о данной находке САА стало известно 26 апреля на брифинге в штаб-квартире ОЗХО в Гааге, куда прибыли свидетели и невольные участники инсценировки, устроенной организацией «Белые каски» 7 апреля в Думе. Непроверенное видео, где якобы «жертв химатаки» поливают водой в одной из больниц, стало поводом для нанесения США, Франции и Великобритания ракетного удара по территории Сирийской Арабской Республики 14 апреля.

Однако до сих пор нет абсолютно никаких доказательств того, что сирийская армия могла применить в Думе боевые отравляющие вещества, в отличие от боевиков «Джейш аль-Ислам», чью лабораторию и нашли правительственные войска.

Военнослужащий подразделения, обнаружившего находку, Ямин Жукадар сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что кроме немецкого и британского оборудования, в лаборатории боевиков были обнаружены ингредиенты, произведенные в Саудовской Аравии. Жукадар также показал найденные САА тетради, где был описан механизм производства отравляющих веществ с формулами и нужными пропорциями.

Лаборатория состоит из нескольких туннелей, в которых и осуществляется процесс приготовления боевыз отравляющих веществ. Вероятно, боевики, пытаясь сохранить анклав в Восточной Гуте, готовили здесь провокацию для обвинения правительства Башара Асада в применении химоружия против сирийского народа, но по какой-то причине им этого сделать не удалось.