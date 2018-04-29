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Девушка и инструктор выжили после падения во время неудачного прыжка с парашютом в ХМАО
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    Девушка и инструктор выжили после падения во время неудачного прыжка с парашютом в ХМАО

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    Девушка и инструктор выжили после падения во время неудачного прыжка с парашютом в ХМАО

    Ханты-Мансийск, 29 апреля. Несовершеннолетняя девушка и инструктор выжили после падения во время неудачного прыжка с парашютом в Ханты-Мансийском автономном округе. Сейчас оба пострадавших находятся в реанимации.

    Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, инцидент произошел в районе аэродрома около Карасева озера под Мегионом. Предварительно установлено, что девушка 2002 года рождения совершала совместный прыжок с парашютом с инструктором муниципального молодежного учреждения ХМАО-Югра «Старт», однако во время прыжка парашют не раскрылся, в свободном падении оба упали на землю.

    По данным источника РИА Новости, во время прыжка был задействован и запасной парашют, однако он раскрылся слишком поздно.
     

    Автор: Алексей Громов
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