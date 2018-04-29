Сирия новости 29 апреля 19.30: радикалы сдают оружие в Дамаске, при обстреле боевиками Хомса погиб ребенок

Сирия, 29 апреля. Незаконные вооруженные формирования сдали позиции к югу от Дамаска, при обстреле боевиками Хомса погиб ребенок, четыре поселения Дейр-эз-Зора перешло под контроль САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: бьют по позициям боевиков в Хомсе и Хаме, взяли под контроль несколько поселений Дейр-эз-Зора.

Курды: потеряли ряд позиций в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Группировки радикальной оппозиции, действующие к югу от Дамаска, сдали свои позиции в населенных пунктах Ялда, Бабила и Бейт Сахм. Представители Сирийской арабской армии (САА) заключили с боевиками соглашение, по условиям которого радикалы могут либо покинуть данный район вместе с членами своих семей, либо остаться и урегулировать свой статус, сложив оружие.

Солдаты сирийской армии продолжают проводить работы по зачистке города Дума. Корреспондент ФАН передает из Восточной Гуты, что на территории населенного пункта обнаружен масштабный склад оружия и боеприпасов боевиков.

Провинция Хомс

Боевики открыли огонь по административному центру провинции Хомс, передает местный источник в сети Telegram (@hosienmortadapressnew). По сведениям автора публикации, в результате атаки радикалов погиб ребенок, еще три мирных жителя города получили ранения.

ВВС Сирии продолжают наносить удары по опорным пунктам незаконных вооруженных формирований в северной части региона. Источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что сирийская армия бьет по радикальным исламистам в окрестностях города Талльбиса.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник передает в сети Telegram (@hosienmortadapressnew), что проправительственные войска САР выбили боевиков проамериканских Демократических сил Сирии (SDF) из населенных пунктов Хувейджат аль-Маиишия, Шамра аль-Хисан, Аль-Джиа и Джанина в провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, курдские отряды ополчения захватили часть территорий региона, однако не провели зачистку от «спящих ячеек» ИГИЛ1, что позволило террористам восстановить силы и подготовиться к атакам на расположения Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований на юге провинции Хама. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@RozanaFM), что САА нанесла ракетный удар по позициям боевиков в районе населенного пункта Талаф.

Другой Twitter-канал (@MasarPressNet) пишет, что правительственные войска САР под прикрытием ВКС РФ атакуют пункты дислокации «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты, а также недалеко от поселения Хасрая.

Ирак

В Мосуле продолжается операция по обнаружению скрывающихся на территории города террористов «Исламского государства»1. По сведениям информационного агентства Iraqi News, в некогда последнем бастионе ИГИЛ ликвидировано трое членов террористической организации. Также сообщается, что бойцы народного ополчения «Хашд аш-Шааби» уничтожили высокопоставленного лидера ИГ1.

Ранее силы безопасности Ирака арестовали в бывшей столице «Халифата» нескольких радикальных исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)