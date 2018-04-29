Меню
Общество
Спектакль о смерти Литвиненко поставят в лондонском театре
Экономика
«Новатэк» назвал сроки запуска третьей линии «Ямал СПГ»
Следующая новость
Загрузка...

    Спектакль о смерти Литвиненко поставят в лондонском театре

    52

    Спектакль о смерти Литвиненко поставят в лондонском театре

    Лондон, 29 апреля. Британский драматург и сценарист Люси Преббл поставит спектакль по мотивам книги об отравлении в Великобритании бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

    По информации газеты Observer, пьеса будет основана на книге бывшего корресподента газеты The Guardian в Москве Люка Хардинга «Очень дорогой яд», которая вышла в продажу в 2016 году. О премьере будет официально объявлено на будущей неделе.

    Напомним, что бежавший в Великобританию  Литвиненко умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало резко ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. После смерти Литвиненко в его организме было обнаружено значительное количество полония-210. Британские власти обвинили в смерти Литвиненко бизнесмена Лугового, сам он отрицает обвинения в свой адрес. В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело Лондона было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.

    Кроме того, по версии Генпрокуратуры РФ, полоний-210, которым был отравлен Литвиненко, находился в Великобритании еще до приезда Лугового и Ковтуна.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.