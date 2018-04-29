Спектакль о смерти Литвиненко поставят в лондонском театре

Лондон, 29 апреля. Британский драматург и сценарист Люси Преббл поставит спектакль по мотивам книги об отравлении в Великобритании бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

По информации газеты Observer, пьеса будет основана на книге бывшего корресподента газеты The Guardian в Москве Люка Хардинга «Очень дорогой яд», которая вышла в продажу в 2016 году. О премьере будет официально объявлено на будущей неделе.

Напомним, что бежавший в Великобританию Литвиненко умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало резко ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. После смерти Литвиненко в его организме было обнаружено значительное количество полония-210. Британские власти обвинили в смерти Литвиненко бизнесмена Лугового, сам он отрицает обвинения в свой адрес. В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело Лондона было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.

Кроме того, по версии Генпрокуратуры РФ, полоний-210, которым был отравлен Литвиненко, находился в Великобритании еще до приезда Лугового и Ковтуна.