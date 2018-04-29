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Трамп не удержал зонт под порывами ветра в Мичигане
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    Трамп не удержал зонт под порывами ветра в Мичигане

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    Трамп не удержал зонт под порывами ветра в Мичигане

    Вашингтон, 29 апреля. Президент США Дональд Трамп не справился с порывом ветра, из-за чего черный зонт вывернуло наизнанку. Инцидент произошел в аэропорту во время его визита в Мичиган, пишет Daily Mail. 

    Дональду Трампу, не справившемуся с зонтом под порывом ветра, пришлось спускаться по трапу из самолета под дождем. Он попытался перехватить зонт, но аксессуар так и остался выгнутым в другую сторону.

    После неудачной попытки, президент США продолжил свой путь. Затем он передал зон одному из офицеров. Ранее сообщалось, что у Белого дома исчез посаженный Макроном дуб.

    Автор: Ирина Селезнева
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