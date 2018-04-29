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Генсек ЛАГ и глава МИД Франции обсудили последствия ударов Запада по Сирии
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    Генсек ЛАГ и глава МИД Франции обсудили последствия ударов Запада по Сирии

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    Генсек ЛАГ и глава МИД Франции обсудили последствия ударов Запада по Сирии

    Каир, 29 апреля. Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт провел переговоры с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом. По данным новостного портала «Аль-Ватан», стороны обсудили последствия ударов западных стран по Сирии, а также проблему Иерусалима в свете решений американской администрации о переносе посольства.

    Как рассказал журналистам пресс-секретарь генсека ЛАГ Махмуд Афифи, сирийский кризис стал одной из важных тем встречи. В его контексте обсуждались последствия и масштабы ракетных ударов, совершенных США, Францией и Великобританией, а также ход текущих событий и контактов, которые ведутся для урегулирования кризиса.

    Афифи добавил, что при обсуждении палестинского вопроса генсек вновь подтвердил неизменную позицию арабских стран, отраженную в том числе в принятых на прошедшем недавно межарабском саммите в Дахране декларациях, особенно в том, что касается статуса Иерусалима в свете последних решений США.

    Напомним, накануне министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что борьба с террористами в Сирийской республике будет бескомпромиссной, даже в зонах деэскалации.

    Автор: Тимур Румянцев
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