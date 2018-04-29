Авиакомпания S7 назвала причину экстренной посадки самолета в Подгорице





Москва, 29 апреля. Авиакомпания S7 назвала истинную причину экстренной посадки самолета в Подгорице. Воздушное судно выполняло рейс в черногорский Тиват, но при заходе на посадку произошел невыпуск закрылков крыла в посадочную конфигурацию.

«С учетом попутного ветра, длины взлетно-посадочной полосы и географического положения аэропорта Тивата командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице», — пояснили в компании. Представители перевозчика также уточнили, что в Тиват пассажиров самолета в итоге доставили на автобусе.

Тех пассажиров, которые должны были вылетать рейсом GH 926 из Тивата в Москву, в российскую столицу доставят регулярным рейсом.

Ранее сообщалось, что на борту экстренной севшего в Подгорице самолета, находились участницы группы Serebro.

«Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа», — написала солистка Ольга Серябкина, добавив, что на борту «был ад: все рыдали, орали».