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Авиакомпания S7 назвала причину экстренной посадки самолета в Подгорице
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    Авиакомпания S7 назвала причину экстренной посадки самолета в Подгорице

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    Авиакомпания S7 назвала причину экстренной посадки самолета в Подгорице

    Москва, 29 апреля. Авиакомпания S7 назвала истинную причину экстренной посадки самолета в Подгорице. Воздушное судно выполняло рейс в черногорский Тиват, но при заходе на посадку произошел невыпуск закрылков крыла в посадочную конфигурацию.

    «С учетом попутного ветра, длины взлетно-посадочной полосы и географического положения аэропорта Тивата командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице», — пояснили в компании. Представители перевозчика также уточнили, что в Тиват пассажиров самолета в итоге доставили на автобусе.

    Тех пассажиров, которые должны были вылетать рейсом GH 926 из Тивата в Москву, в российскую столицу доставят  регулярным рейсом.

    Ранее сообщалось, что на борту экстренной севшего в Подгорице самолета, находились участницы группы Serebro.

    «Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа», — написала солистка Ольга Серябкина, добавив, что на борту «был ад: все рыдали, орали».

     

    Автор: Алексей Громов
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