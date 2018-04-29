ЕС пригрозил США «тройным ударом» в ответ на пошлины

Брюссель, 29 апреля. ЕС угрожает «тройным ударом» Вашингтону в случае введения пошлин на товары из стран-участниц Евросоюза. Соответствующее заявление сделала еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Она также не исключила, что ЕС обратится во Всемирную торговую организацию. Кроме того, могут быть приняты меры по поддержке европейских производителей и пошлины на американские товары. В частности, речь идет о соке, виски, мотоциклах, джинсах.

В данный момент ЕС надеется на продолжение переговоров «на высоком уровне». Однако Европа будет вынуждена принять меры, если Вашингтон не откажется от идеи ввести пошлины.

Напомним, что США поставили перед ЕС и Канадой ультиматум в «торговой войне». Страны должны согласиться на квоты со стороны Соединенных Штатов, либо против продукции из Европы будут введены жесткие таможенные пошлины.