Меню
Политика
ЕС пригрозил США «тройным ударом» в ответ на пошлины
Экономика
«Новатэк» назвал сроки запуска третьей линии «Ямал СПГ»
Следующая новость
Загрузка...

    ЕС пригрозил США «тройным ударом» в ответ на пошлины

    273

    ЕС пригрозил США «тройным ударом» в ответ на пошлины

    Брюссель, 29 апреля. ЕС угрожает «тройным ударом» Вашингтону в случае введения пошлин на товары из стран-участниц Евросоюза. Соответствующее заявление сделала еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

    Она также не исключила, что ЕС обратится во Всемирную торговую организацию. Кроме того, могут быть приняты меры по поддержке европейских производителей и пошлины на американские товары. В частности, речь идет о соке, виски, мотоциклах, джинсах.

    В данный момент ЕС надеется на продолжение переговоров «на высоком уровне». Однако Европа будет вынуждена принять меры, если Вашингтон не откажется от идеи ввести пошлины.

    Напомним, что США поставили перед ЕС и Канадой ультиматум в «торговой войне». Страны должны согласиться на квоты со стороны Соединенных Штатов, либо против продукции из Европы будут введены жесткие таможенные пошлины.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.