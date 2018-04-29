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Посаженный Трампом и Макроном дуб пропал с лужайки Белого дома
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    Посаженный Трампом и Макроном дуб пропал с лужайки Белого дома

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    Посаженный Трампом и Макроном дуб пропал с лужайки Белого дома

    Вашингтон, 29 апреля. Саженец молодого дуба пропал с лужайки Белого дома, пишет британское издание Daily Mail. Дерево было посажено во время визита Эммануэля Макрона и его супруги в США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с американским коллегой 23 апреля посадили перед Белым домом дерево из французского леса Белло. Отмечается, что в 1918 году там произошла одна из крупных битва с участием военных США в Первой мировой войне.

    В церемонии принимали участие супруги президентов Меланья и Бриджит. Однако через пять дней после высадки дуба, британские СМИ обратили внимание на его пропажу. Издание опубликовало фото, на котором нет и следа от саженца.

    Автор: Ирина Селезнева
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