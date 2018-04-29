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В Башкирии пропали туристы, перевернувшиеся на катамаране
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    В Башкирии пропали туристы, перевернувшиеся на катамаране

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    В Башкирии пропали туристы, перевернувшиеся на катамаране

    Уфа, 29 апреля. В Архангельском районе Башкирии трое туристов перевернулись на катамаране на реке. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что ЧП случилось в воскресенье в 14.30 мск в районе поселка Верхние Лемезы.

    На данный момент известно, три туриста на катамаране сплавлялись по реке Лемеза. Он перевернулся, один из туристов успел ухватиться за бревно и смог самостоятельно выплыть к поселку. Место нахождения остальных двух пострадавших пока неизвестно. 

    В настоящее время ведутся поисковые работы на земле и на воде, в поисках участвуют 15 человек. При этом в районе случившегося ветрено и пасмурно, температура воздуха составляет плюс 11 градусов.

    Напомним, ранее сообщалось, что в горах на севере Италии пропала туристка российского происхождения. Последний раз она выходила на связь в минувшую субботу, в настоящее время женщина не отвечает на звонки. 

    Автор: Тимур Румянцев
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