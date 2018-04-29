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Помпео назвал главную цель встречи с Ким Чен Ыном
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    Помпео назвал главную цель встречи с Ким Чен Ыном

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    Помпео назвал главную цель встречи с Ким Чен Ыном

    Вашингтон, 29 апреля. Новый госсекретарь США Майк Помпео заявил, что главной целью его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном стало обсуждение механизма для денуклеаризации КНДР.

    «У меня было задание — заложить основу для встречи президента Трампа с Ким Чен Ыном. Мы хотели убедиться, что мы понимаем, что северокорейцы и Ким Чен Ын готовы обсуждать вещи, которые имеют наибольшее значение», — заявил он в интервью телеканалу ABC.

    Помпео также было необходимо обсудить с Ким Чен Ыном судьбу американских граждан, находящихся под стражей в КНДР и «проверяемый механизм денуклеаризации».

    Госсекретарь США пообещал, что переговоры с Северной Кореей будут вестись совсем не таким образом, как было до этого. Вашингтон обяжет Пхеньян предпринять шаги, которые покажут, что денуклеаризация действительно была достигнута.

    «Мы не примем слова и обещания, мы будем смотреть за шагами и действиями», — сказал глава Госдепа США, отметив, что до этих пор сохранит политику давления.

    Напомним, что госсекретарь США провел личную встречу с лидером Северной Кореи. По  словам Помпео, Ким Чен Ын настроен на переговоры.

    Автор: Дима Оленин
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