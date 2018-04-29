Меню
Новости Сирии
В Госдуме оценили эффективность переговоров глав МИД РФ, Турции и Ирана по Сирии
Экономика
«Новатэк» назвал сроки запуска третьей линии «Ямал СПГ»
Следующая новость
Загрузка...

    В Госдуме оценили эффективность переговоров глав МИД РФ, Турции и Ирана по Сирии

    422

    В Госдуме оценили эффективность переговоров глав МИД РФ, Турции и Ирана по Сирии

    Москва, 29 апреля. Министры иностранных дел России, Турции и Ирана продемонстрировали единство и готовность к восстановлению мирной жизни в Сирии, несмотря на попытки извне помешать этому процессу. Такое мнение выразил член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.

    Накануне в российской столице прошли трехсторонние переговоры с участие Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Мохаммада Джавада Зарифа.  

    «Главы внешнеполитических ведомств продемонстрировали единство взглядов на ситуацию и готовность стран-гарантов к дальнейшим ответственным шагам по восстановлению мирной жизни в Сирии, несмотря на попытки ряда деструктивных сил сорвать процесс», — оценил встречу министров российский депутат.

    Он отметил, что для развития политического процесса в арабской республике необходимо координировать международное взаимодействие. Железняк подчеркнул, что целостность Сирии, работа зон деэскалации, снижение угрозы терроризма, обеспечение возвращения сирийских беженцев является результатом эффективного сотрудничества РФ, Ирана, Турции, властей Сирии. Партнерство стран-гарантов является позитивным сигналом для мирового сообщества. 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.