В Госдуме оценили эффективность переговоров глав МИД РФ, Турции и Ирана по Сирии

Москва, 29 апреля. Министры иностранных дел России, Турции и Ирана продемонстрировали единство и готовность к восстановлению мирной жизни в Сирии, несмотря на попытки извне помешать этому процессу. Такое мнение выразил член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.

Накануне в российской столице прошли трехсторонние переговоры с участие Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Мохаммада Джавада Зарифа.

«Главы внешнеполитических ведомств продемонстрировали единство взглядов на ситуацию и готовность стран-гарантов к дальнейшим ответственным шагам по восстановлению мирной жизни в Сирии, несмотря на попытки ряда деструктивных сил сорвать процесс», — оценил встречу министров российский депутат.

Он отметил, что для развития политического процесса в арабской республике необходимо координировать международное взаимодействие. Железняк подчеркнул, что целостность Сирии, работа зон деэскалации, снижение угрозы терроризма, обеспечение возвращения сирийских беженцев является результатом эффективного сотрудничества РФ, Ирана, Турции, властей Сирии. Партнерство стран-гарантов является позитивным сигналом для мирового сообщества.