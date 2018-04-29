Эксперты составили список самых продаваемых смартфонов в России

Москва, 29 апреля. Аналитики «Евросети» составили рейтинг самых популярных в России смартфонов. В список попали модели Samsung, Apple, Huawei. Все эти гаджеты стоят минимальных денег в рамках своего бренда.

Самым продаваемым смартфонов в России на сегодняшний день оказался Apple iPhone SE за 17 тысяч рублей. Телефон, поступивший в продажу два года назад, поддерживает ряд уникальных «яблочных» функций, в том числе Touch ID, Apple Pay. Кроме того, смартфон оснащен мощным чипом Apple A9 и 2Гб ОЗУ.

На второе место попал Samsung Galaxy J1 за 7 тысяч рублей. Покупатели уверены, что телефон хороший, потому что его производит популярная южнокорейская компания, пишет Akket.

Тройку замыкает Huawei Honor 6A с ценником в 8 тысяч рублей. Этот смартфон способен решать базовые задачи, он также может быть использован для не сильно мощных игр.