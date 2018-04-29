СМИ рассказали о состоянии попавшего в больницу Джорджа Буша-старшего

Москва, 29 апреля. Бывший американский президент Джордж Буш-старший пока еще остается в больнице, но чувствует себя лучше. Об этом сообщил журналистам его сын Нейл.

«Врачи говорили нам, что он пробудет в реанимационном отделении неделю или около того, — сказал Нейл Буш, слова которого цитирует телеканал ABC. — Он вернулся (из реанимации) два дня назад. Кто знает, когда он приедет домой, но ему уже намного, намного лучше».

Ранее 41-й президент США из-за инфекции был госпитализирован на следующий день после похорон супруги — Барбары Буш — скончавшейся 17 апреля в возрасте 92 лет. По данным СМИ, врачи диагностировали у 93-летнего Буша-старшего сепсис и поместили в палату интенсивной терапии. Позже официальный представитель семьи Джим Макграт сообщил, что Буш-старший покинул палату интенсивной терапии, однако останется в больнице еще несколько дней.