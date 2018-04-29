Британия, ФРГ и Франция согласились сотрудничать с США по ядерной сделке

Лондон, 29 апреля. Лидеры Британии, ФРГ и Франции допустили необходимость заключения новой сделки по ядерной программе Ирана, в которую бы вошли элементы, не указанные в действующем плане (СВПД).

Канцелярия главы британского правительства Терезы Мэй распространила коммюнике по телефонным переговорам с немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Признавая важность сохранения СВПД, они выразили приверженность продолжению совместной тесной работы вместе США над тем, как решить ряд проблем, которые представляет Иран, включая те вопросы, которые может покрывать новая сделка», — говорится в релизе.

Одним из таких вопросов называется ракетная программа Ирана, а также деятельность Тегерана, которая дестабилизирует регион. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва встревожена ситуацией вокруг иранской атомной сделки.