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Меркель, Мэй и Макрон договорились о защите своих интересов в случае санкций со стороны США
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    Меркель, Мэй и Макрон договорились о защите своих интересов в случае санкций со стороны США

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    Меркель, Мэй и Макрон договорились о защите своих интересов в случае санкций со стороны США

    Берлин, 29 апреля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель договорилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй защищать свои интересы в случае торгово-экономических мер со стороны Вашингтона.

    Телефонные переговоры между лидерами Британии, ФРГ и Франции прошли в субботу и воскресенье.

    Меркель, Макрон и Мэй были едины в мнении о том, что США не должны принимать торгово-политические меры против Евросоюза. ЕС в противном случае готов защищать свои интересы в рамках международной торговли.

    Автор: Дима Оленин
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