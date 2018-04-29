Меркель, Мэй и Макрон договорились о защите своих интересов в случае санкций со стороны США

Берлин, 29 апреля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель договорилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй защищать свои интересы в случае торгово-экономических мер со стороны Вашингтона.

Телефонные переговоры между лидерами Британии, ФРГ и Франции прошли в субботу и воскресенье.

Меркель, Макрон и Мэй были едины в мнении о том, что США не должны принимать торгово-политические меры против Евросоюза. ЕС в противном случае готов защищать свои интересы в рамках международной торговли.