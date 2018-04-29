Просившая о помощи туристка российского происхождения пропала в горах Италии

Рим, 29 апреля. В горах на севере Италии пропала туристка российского происхождения. Последний раз она выходила на связь в минувшую субботу, в настоящее время женщина не отвечает на звонки. Всю ночь в горах шел сильный снег и дул порывистый ветер. Спасатели обеспокоены суровыми погодными условиями, в которых она оказалась.

Как уточнил руководитель горноспасательной службы североитальянской автономной области Валле-д'Аоста Адриано Фавре, туристка исчезла в горном массиве Монте-Роза, расположенном в Пеннинских Альпах на границе между Италией и Швейцарией. В субботу ее случайно встретила в горах одна проводниц, работавшая с туристической группой.

«Женщина шла не на лыжах, а в снегоступах, у нее был большой рюкзак. На вопрос, куда она держит путь, туристка сказала, что намерена дойти до швейцарского горнолыжного курорта Церматт», — рассказал он в комментарии РИА Новости. Ночью, по его словам, туристка написала несколько смс своей итальянской подруге, сообщив, что потеряла ориентировку и просит о помощи.

Об экстренной ситуации женщина тут же сообщила в горноспасательную службу об экстренной ситуации. Она же уточнила, что знакомая имеет российское происхождение, однако в ведомстве подчеркнули, что не знают, проживает ли туристка в Италии постоянно, или она приехала в страну из России.

Сегодня была сформирована спасательная группа, ее направили в район, где может находиться эта женщина. Предполагалось, что в поисках задействуют и вертолет горноспасательной службы, однако пока его вылет отложили из сильного тумана.