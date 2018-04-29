С детства помню подводные лодки в степях Украины: в РФ посмеялись над «победами флота» Порошенко

Киев, 29 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил о победе украинских ВМС над большевиками в Крыму в 1918 году. При этом свою запись о «падении большевистского режима», ставшего возможным, по его мнению, именно благодаря действиям украинской армии на полуострове, он снабдил хэштегом «Крым — это Украина».

В ответ пользователи соцсетей со смехом напомнили ему о «гниющих» на полуострове украинских кораблях, которые почему-то Киев забирать не спешит. Судя по их состоянию, «украинскому флоту» уже лет 200, смеются в Сети.

Большинство участников обсуждения пришли к выводу, что «Порошенко, как и другие украинские политики, неизлечим». «Что за бред», «Медицина бессильна», «Украинский флот??? Огласите весь список, пожалуйста», — пишут в Twitter.

Алексей Савенко со смехом «признался», что с детства помнит, что еще и подводный флот у Украины был: «подводные лодки в степях Украины».

Я с детства помню, что еще и подводный флот был. Подводные лодки в степях Украины. — Алексей Савенко (@loonnsk) April 29, 2018

«Это фиаско. Надо было брать ладью Олега в походе на Костантинополь как основание флота…», — заметил Hokkigan.

Это фиаско. Надо было брать ладью Олега в походе на Кнстантинополь как основание флота..за тысячелетие можно было и на бутылку больше взять на празднование — Щит и меч (@hokkhigan) April 29, 2018

«Поднять свой флаг над чужими кораблями да это же прекрасно», — со смехом «похвалили» Порошенко в Facebook.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что Порошенко, скорее, достоин жалости. «Вот мы смеемся, а ведь он реально так думает», — заметил Planet_plank.

Напомним, четыре года назад Крым вышел из состава Украины и присоединился к России по итогам всеобщего референдума, в ходе которого свыше 95 процентов крымчан проголосовали за воссоединение с РФ, однако киевские власти продолжают считать, что полуостров является украинской территорией.

В сегодняшнем сообщении Порошенко написал о событиях 1918 года, когда подразделения войск Украинской Народной Республики под командованием Петра Болбочана попытались совершить поход на Крым, чтобы свергнуть Советскую власть и взять полуостров под контроль. Под флагами Украины Черноморский флот пробыл сутки, после чего корабли были частично захвачены немцами, а часть судов была затоплена.



