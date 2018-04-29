Донбасс сегодня: «вторжение» армии РФ в ЛНР, в Славянске формируются бригады самообороны

Донбасс, 29 апреля. Республики Донбасса под огнем минометов ВСУ, в ДНР разрушены дома мирных жителей. В подконтрольной ВСУ части Донецкой области формируются бригады самообороны. Тымчук заявил о «планах России» по «оккупации Украины». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки территории Донецкой и Луганской народных республик были обстреляны 19 раз. Все ключевые направления обороны ДНР и ЛНР оказались под огнем украинских войск. В основном били из минометов калибром 120 и 82 мм. Также применялись гранатометы и штатное вооружение боевых машин. В результате агрессии солдат ВСУ в Докучаевске были разрушены более 10 жилых домов.

«Майданная тактика» СБУ

Сдавшийся военным Донецкой народной республики боец «Грузинского легиона» в ходе оперативных мероприятий рассказал о фактах причастности группы снайперов спецподразделения «Альфа» службы безопасности Украины к расстрелам бойцов 54-ой бригады ВСУ в ноябре и декабре 2017 года. Это произошло при штурме поселков Гладосово и Травневое Горловского района. Ранее об этом сообщала разведка дончан. Характер полученных украинскими бойцами ранений подтверждает версию об «огне в спину» снайперами «Альфы».

На подконтрольной ВСУ территории формируется новое ополчение

Новые бригады самообороны создаются жителями Славянского района Донецкой области для борьбы с «правосеками», сообщает оперативное командование ДНР. Жители подконтрольных ВСУ районов ДНР, уставшие от беззакония националистов в районе, предупредили о своей инициативе командование силовой операции.

Поводом послужило открытие центра спецподготовки бойцов «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) в санатории «Шахтер» города Святогорска. Численность гарнизона – до 800 человек. Отмечается, что на территории Центра действует «сухой закон», но бойцы подразделения ежемесячно в течение двух дней «вырываются на свободу», уходя в увольнительные, и тогда для жителей города наступают не лучшие времена.

Подготовку националистов проводят инструкторы из Польши, Канады и Латвии. Жители города неоднократно обращались к командованию военных с просьбой о закрытии центра, но безрезультатно. Ввиду сложившейся ситуации инициативная группа и приняла решение создать подобные народному ополчению отряды.

ВСУ занимают новые территории

В очередном отчете мониторинговой миссии ОБСЕ присутствуют данные о создании подразделениями украинской армии новых сооружений в местах, где их быть не должно в принципе. Речь идет об участке разведения сил и средств в районе Первомайск — Золотое на западных границах ЛНР.

При помощи беспилотника патрульными миссии зафиксировано оборудование солдатами ВСУ новых позиций и свежие следы постоянного движения военнослужащих и техники.

Тымчук раскрыл «планы России»

Народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в социальной сети раскрыл очередные «планы России» по «оккупации Украины». Информацию Тымчука растиражировали все ведущие украинские издания. Согласно «оперативным данным» нардепа, в Донбасс якобы планируется переброска боевых частей российской армии, ну и конечно же, боевых бурятов, без них никак.

По «плану», войска РФ якобы планируют локально раскрутить конфликт в границах обороны ЛНР и посредством контрудара овладеть новыми территориями Луганской области.

Сам «план вторжения» Тымчук не предоставил. Можем даже сравнить подходы обеих сторон конфликта. Когда разведке ДНР стали известны планы киевского военно-политического руководства о проведении весенней наступательной кампании на республики Донбасса, их опубликовали вместе с картами, схемами, наименованиями подразделений и направлениями рассекающих и иных ударов. Возможно, это даже и отменило планы военной операции или, по крайней мере, сдвинуло их. В ситуации же с украинским парламентарием, как принято говорить, все очень сложно.

В самом оперативном командовании Луганской народной республики на вопрос корреспондента ФАН о том, откуда у нардепа подобные сведения, ответили с иронией, сказав: «А об этом ему сказал сам Путин… Мы так высоко не летаем!»

1 Организация запрещена на территории РФ.