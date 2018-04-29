Сирия: военные США покинули базу Тель-Саман к северу от Ракки

Дамаск, 29 апреля. Вооруженные силы США покинули базу Тель-Саман к северу от Ракки, появилось фото опустевшей базы, сообщают местные источники.

Американские специалисты покинули базу Тель-Саман, военный лагерь располагается в 32 километрах севернее Ракки. Президент США Дональд Трамп в начале апреля заявил, что террористы ИГ1 (группировка запрещена в России) практически разгромлены в Сирии.

Однако американский лидер не назвал сроки вывода военных. Ранее Саудовская Аравия потребовала от властей Катара ввести войска в Сирию.

1 Организация запрещена на территории РФ.