Ядовитые гусеницы атаковали Лондон

Москва, 29 апреля. Власти предупредили жителей Лондона о широком распространении ядовитых гусениц. Контакт с этими насекомыми вызывает сыпь на тебе, тошноту, рвоту, приступы астмы, передают местные СМИ.

Как стало известно, ядовитое вещество расположено на множестве волосков, которые покрывают тело гусениц. Эти насекомые любят «селиться» на дубах, предупредили специалисты.

Жителям британской столицы и гостям Лондона не рекомендуется прикасаться к гусеницам и позволять своим домашним животным с ними контактировать. Соответствующие службы уже занялись установкой ловушек для опасных существ.