Армия Сирии выбила союзников США из четырех поселений в провинции Дейр-эз-Зор

Бейрут, 29 апреля. Четыре населенных пункта на восточном берегу реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор вернулись под контроль правительственных сил САР.

По информации сирийского национального агентства САНА, поселения Хувейджат аль-Маиишия, Шамра аль-Хисан, Аль-Джиа и Джейнена были под контролем боевиков арабо-курдских «Сирийских демократических сил», поддерживаемых международной коалицией во главе с Соединенными Штатами.

САНА заявляет, что боевики оккупировали часть территории Сирии «под предлогом» борьбы с ИГ1.

Напомним, как сообщалось ранее, в результате очередной серии атак Сирийской арабской армии (САА) от ИГ был освобожден квартал Аль-Мадания, расположенный в районе Аль-Кадам на южной окраине Дамаска.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.