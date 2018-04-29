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Армия Сирии выбила союзников США из четырех поселений в провинции Дейр-эз-Зор
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    Армия Сирии выбила союзников США из четырех поселений в провинции Дейр-эз-Зор

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    Армия Сирии выбила союзников США из четырех поселений в провинции Дейр-эз-Зор

    Бейрут, 29 апреля. Четыре населенных пункта на восточном берегу реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор вернулись под контроль правительственных сил САР. 

    По информации сирийского национального агентства САНА, поселения Хувейджат аль-Маиишия, Шамра аль-Хисан, Аль-Джиа и Джейнена были под контролем боевиков арабо-курдских «Сирийских демократических сил», поддерживаемых международной коалицией во главе с Соединенными Штатами.

    САНА заявляет, что боевики оккупировали часть территории Сирии «под предлогом» борьбы с ИГ1.

    Напомним, как сообщалось ранее, в результате очередной серии атак Сирийской арабской армии (САА) от ИГ был освобожден квартал Аль-Мадания, расположенный в районе Аль-Кадам на южной окраине Дамаска. 

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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