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Общежитие в Австралии эвакуировали из-за гнилого дуриана
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    Общежитие в Австралии эвакуировали из-за гнилого дуриана

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    Общежитие в Австралии эвакуировали из-за гнилого дуриана

    Канберра, 29 апреля. Порядка 600 сотрудников Королевского мельбурнского технологического института были эвакуированы из-за сильного запаха дуриана в здании.

    Сотрудники учреждения почувствовали неприятный запах и обратились в экстренные службы, решив, что произошла утечка газа. Администрация провела экстренную эвакуацию учащихся.

    На место прибыло 40 пожарных. Они осмотрели здание на предмет источников неприятного запаха и в итоге обнаружили лишь дуриан, забытый в одном из шкафов в студенческом общежитии, передают местные СМИ.

    Отметим, что этот тропический фрукт имеет весьма специфический запах. Именно по этой причине его запрещено провозить в общественном транспорте или приносить в отели.

     

    Автор: Дима Оленин
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