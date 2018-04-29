Общежитие в Австралии эвакуировали из-за гнилого дуриана

Канберра, 29 апреля. Порядка 600 сотрудников Королевского мельбурнского технологического института были эвакуированы из-за сильного запаха дуриана в здании.

Сотрудники учреждения почувствовали неприятный запах и обратились в экстренные службы, решив, что произошла утечка газа. Администрация провела экстренную эвакуацию учащихся.

На место прибыло 40 пожарных. Они осмотрели здание на предмет источников неприятного запаха и в итоге обнаружили лишь дуриан, забытый в одном из шкафов в студенческом общежитии, передают местные СМИ.

Отметим, что этот тропический фрукт имеет весьма специфический запах. Именно по этой причине его запрещено провозить в общественном транспорте или приносить в отели.