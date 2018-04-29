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Стало известно, сколько Россия заработает на чемпионате мира по футболу
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    Стало известно, сколько Россия заработает на чемпионате мира по футболу

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    Стало известно, сколько Россия заработает на чемпионате мира по футболу

    Москва, 29 апреля. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, возглавляющий оргкомитет «Россия-2018», рассказал, сколько страна заработает на мундиале. Предварительно, чистая прибыль от проведения чемпионата мира по футболу, составит 867 млрд рублей.

    По словам Дворковича, подготовка к мировому первенству стоила России рекордные 12 млрд долларов, однако и прибыль будет беспрецедентной. С таким заявленим он выступил в ходе презентации исследования «Оценка влияния чемпионата мира по футболу на экономическую и социальную сферы».

    По прогнозам Центробанка РФ, после завершения чемпионата рост ВВП составит два процента.  В числе плюсов отмечается и модернизация большой части транспортной инфраструктуры при подготовке к ЧМ, включая и качественное, долголетнее дорожное покрытие.

    Выиграет от проведения мундиаля и представители российского малого и среднего бизнеса, а также производители спиртных безалкогольных напитков.

     

    Автор: Алексей Громов
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