Сирия продолжает зачистку Думы: ФАН публикует видео из еще одного найденного САА склада оружия боевиков

Сирийская правительственная армия продолжает зачистку освобожденных от боевиков районов Восточной Гуты. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял на видео очередной найденный САА склад оружия и боеприпасов группировки «Джейш аль-Ислам» в городе Дума.

Данный населенный пункт дольше всех в Восточной Гуте удерживался боевиками. Однако в ходе переговорного процесса, инициированного сирийским правительством при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), боевики все-таки согласились сложить оружие и выехать в город Джараблус в провинции Алеппо для того, чтобы начать там новую, мирную жизнь. 14 апреля город Дума полностью перешел под контроль официального Дамаска. Всего из Думы было вывезено более 21 тысячи боевиков и членов их семей.

Тем не менее, до сих пор в ходе мероприятий по зачистке города сирийские военнослужащие продолжают находить подземные туннели и склады с оружием и боеприпасами боевиков.

Как удалось выяснить корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), хранилища вооруженных группировок часто располагались в бывших зданиях школ и государственных учреждений. Среди находок регулярно встречаются образцы западного и, в частности, американского производства.

Параллельно с выявлением мест, где еще могут находиться брошенные объекты боевиков, САА занимается разминированием городских кварталов. Саперные подразделения пытаются как можно скорее зачистить Думу от мин и самодельных взрывных устройств, чтобы начать восстановление городской инфраструктуры и возвращение местного населения в свои дома.