Суд в Ираке приговорил 19 россиянок из ИГ к пожизненному заключению
Москва, 29 апреля. 19 россиянок приговорены к пожизненному заключению по решению иракского суда.
Как сообщает в воскресенье местный телеканал Al Sumaria, «суд издал решение о пожизненном заключении в отношении 19 россиянок по обвинению в участии в ИГ»1.
Другие детали пока не известны.
Ранее в министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщали, что в настоящее время в иракских тюрьмах содержится от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих гражданство РФ. Несколько недель назад центральный уголовный суд Ирака приговорил семь иностранок, в том числе двух россиянок, к пожизненному заключению.
Напомним, накануне сообщалось, что российское посольство в Каире проверяет сообщения о задержании в Египте 17 граждан РФ, среди которых есть дети.
«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.
1 Организация запрещена на территории РФ.