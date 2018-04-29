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Суд в Ираке приговорил 19 россиянок из ИГ к пожизненному заключению
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    Суд в Ираке приговорил 19 россиянок из ИГ к пожизненному заключению

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    Суд в Ираке приговорил 19 россиянок из ИГ к пожизненному заключению

    Москва, 29 апреля. 19 россиянок приговорены к пожизненному заключению по решению иракского суда. 

    Как сообщает в воскресенье местный телеканал Al Sumaria, «суд издал решение о пожизненном заключении в отношении 19 россиянок по обвинению в участии в ИГ»1.

    Другие детали пока не известны.

    Ранее в министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщали, что в настоящее время в иракских тюрьмах содержится от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих гражданство РФ. Несколько недель назад центральный уголовный суд Ирака приговорил семь иностранок, в том числе двух россиянок, к пожизненному заключению.

    Напомним, накануне сообщалось, что российское посольство в Каире проверяет сообщения о задержании в Египте 17 граждан РФ, среди которых есть дети.

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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