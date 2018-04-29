Началось строительство Курской АЭС-2 с самым мощным энергоблоком в России

Курск, 29 апреля. В России стартовало строительство новой Курской АЭС-2, сообщили в пресс-службе концерна Росэнергоатом, который входит в государственную корпорацию Росатом.

«На площадке сооружения Курской АЭС-2 в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока №1 были уложены первые кубометры бетона», — сообщает Росэнергоатом.

Отмечается, что это будет самый мощный энергоблок страны поколения 3+ мощностью в 1255 МВт. Первый и второй энергоблоки являются пилотными, они сооружаются по проекту ВВЭР-ТОИ.

Энергоблоки соответствуют требованиям МАГАТЭ, на Курской АЭС-2 реализовываются новые принципы системы безопасности. Планируется, что в 2018 году на проект потратят 27 млрд рублей. Атомная станция в будущем заместит выводимые из эксплуатации энергоблоки Курской АЭС.