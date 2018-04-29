Пока Киев не может предложить «заробитчанам» альтернативу, он не смеет их осуждать — эксперт

Киев, 29 апреля. Предложение главы МИД Украины Павла Климкина вернуть на родину три миллиона «заробитчан», работающих в России, вызвало на самой Украине волну едких комментариев и шуток. Украинские пользователи соцсетей восприняли это заявление как попытку «сделать хорошую мину при плохой игре». И посоветовали Климкину выступить с реальными инициативами, а не благими пожеланиями. Как сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей бывший глава пресс-департамента МИД Украины Олег Волошин, Климкину стоило бы сконцентрироваться на проблемах своего министерства, а не на «заробитчанах». ФАН публикует монолог эксперта.

«С чем связано заявление Климкина? Да, в общем, с привычным для нашей власти, и особенно для самого Климкина (который сам является уроженцем России и выпускником уважаемого вуза), желанием максимально отмежеваться от всего, что хоть как-то связано с РФ. В данной ситуации речь идет даже не о судьбах сотен тысяч людей, граждан Украины, но и о миллиардах долларов, которые эти «заробитчане» переводят на Украину. Тем самым они не только поддерживают свои семьи, но и помогают компенсировать то колоссальное падение доходов граждан, которое наблюдается в стране в последние два-три года.

Тем самым государство занимается, по сути, «экспортом безработицы» и снижением социального напряжения внутри самой Украины. Согласитесь, если бы эти несколько миллионов украинцев были здесь, в стране, я не думаю, что господин Климкин так легко трудоустроил бы их в министерство иностранных дел. Именно поэтому мне кажется, что вопрос, поднятый им — сугубо спекулятивный».

Мне вообще думается, что право гражданина любой нормальной свободной страны — путешествовать, учиться и работать там, где он сам считает нужным. И никто не имеет права его воспитывать, критиковать или ругать. Тем более, что мы прекрасно понимаем: Украина сегодня официально не находится в состоянии войны с Россией. Поэтому никаких формальных претензий в этом плане здесь вообще не может быть.

С точки зрения морали здесь уже сугубо дело каждого отдельного человека. Большинство из тех, кто сегодня находится на заработках в России, представляет западную Украину. И я не думаю, что эти люди, отправляясь куда-нибудь на стройку под Тверь или в Калужскую область, мысленно мечтают развернуть российский триколор или покричать «Крым наш!».

Все эти «заробитчане» либо вообще никак не связаны с политикой, либо заранее делают такую мысленную оговорку, что «все мои действия не имеют к политике никакого отношения». Хорошо это или плохо — вопрос только к ним самим. Я лично против морализаторов, которые не могут на деле трудоустроить ни одного из этих людей здесь и сейчас. Пока ты не можешь дать всем этим людям работу — до тех пор не имеешь морального права этих людей осуждать.

Я вообще являюсь сторонником компромиссов с Россией и нахождения некой «формулы примирения». Я думаю, что все мы рано или поздно должны вернуться к ситуации, когда работать украинцу в России и, наоборот, россиянину на Украине будет в принципе нормально, и это ни у кого не будет вызывать вопросов. Но даже если какие-то люди считают, что мы должны от России полностью отмежеваться и вообще забыть о такой стране — ну, хорошо, пусть они сами предложат «заробитчанам» другую работу!

Пока что этого нет и в помине. Поэтому Павлу Климкину лучше было бы заняться разгребанием «авгиевых конюшен» в делах самого МИДа Украины, например, ситуацией с неназначением послов во многих важных для Украины странах, а также другими важными внутренними вопросами.