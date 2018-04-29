Мужчина с гранатой взял в заложники семью и угрожал взорвать дом в Сербии

Белград, 29 апреля. Житель города Нови-Пазар забаррикадировался у себя в доме и угрожал взорвать ручную гранату. Свою семью он взял в заложники, однако впоследствии им удалось сбежать.

Информация об инциденте поступила в полицию около 22.00. На место тут же направились сотрудники правоохранительных органов. Полиция оцепила район и попыталась начать переговоры.

По последним данным, оперативникам удалось задержать злоумышленника. Как стало известно, 15 дней назад мужчину уже задерживали. Тогда при обыске в его доме было обнаружено огромное количество оружия, сообщают местные СМИ.