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Мужчина с гранатой взял в заложники семью и угрожал взорвать дом в Сербии
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    Мужчина с гранатой взял в заложники семью и угрожал взорвать дом в Сербии

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    Мужчина с гранатой взял в заложники семью и угрожал взорвать дом в Сербии

    Белград, 29 апреля. Житель города Нови-Пазар забаррикадировался у себя в доме и угрожал взорвать ручную гранату. Свою семью он взял в заложники, однако впоследствии им удалось сбежать.

    Информация об инциденте поступила в полицию около 22.00. На место тут же направились сотрудники правоохранительных органов. Полиция оцепила район и попыталась начать переговоры.

    По последним данным, оперативникам удалось задержать злоумышленника. Как стало известно, 15 дней назад мужчину уже задерживали. Тогда при обыске в его доме было обнаружено огромное количество оружия, сообщают местные СМИ.

    Автор: Дима Оленин
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