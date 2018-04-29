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«Бессмертный полк» пройдет по улицам 20 городов США
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    «Бессмертный полк» пройдет по улицам 20 городов США

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    «Бессмертный полк» пройдет по улицам 20 городов США

    Вашингтон, 29 апреля. Патриотическая акция «Бессмертный полк» в США станет в 2018 году самой многочисленной, в ней примут участие около шести тысяч человек из 20 городов, сообщил глава общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан.

    Участники акции «Бессмертный полк» пройдут по улицам Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Вашингтона, Майами и в других крупных городах США. 

    «В этом году мы ожидаем самую многочисленную акцию с 2015 года, когда в США состоялся первый «Бессмертный полк», и в нем примут участие около 6 тыс. человек», - сказал Игорь Кочан, его слова приводит ТАСС.

    Шествия состоятся в разные дни, поскольку 9 мая не является выходным днем в США. В основном марши намечены с 5 мая и вплоть до Дня Победы.

    Основанное в 2014 году международное общественно-патриотическое движение «Бессмертный полк» направлено на сохранение памяти о советских солдатах и детях войны. В день шествия люди выходят на улицы с фотографиями и медалями своих родственников.

    Автор: Ирина Селезнева
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