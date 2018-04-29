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Построенную по указу Николая I крепость пустят с молотка в Эстонии
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    Построенную по указу Николая I крепость пустят с молотка в Эстонии

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    Построенную по указу Николая I крепость пустят с молотка в Эстонии

    Таллин, 29 апреля. Морская Батарейная крепость в Таллине, которая была построена в 840 году по указу императора Николая I, будет продана с аукциона по решению правительства Эстонии.

    Как говорится в сообщении пресс-службы кабмина, «новый собственник крепости в течение шести лет должен будет провести реновацию комплекса и проложить променад у моря». Таким образом, старейшее сооружение будет пущено с молотка.

    Как отметил министр государственного управления Яак Ааб, пошаговая реновация всего комплекса обойдется новому владельцу в 70-80 млн евро.

    Комплекс Батарейной крепости — исторический и архитектурный памятник. До 2003 года там была тюрьма, когда она закрылась, здание и вовсе перестало использоваться. С октября 2016 года он был закрыт для посетителей из соображений безопасности.

    Напомним, ранее на сайте недвижимости ЦИАН появилось объявление о продаже полуострова «Рожок». Участок земли, расположенный в центре Петербурга напротив Александро-Невской Лавры, продают за 220 млн рублей.

    Автор: Тимур Румянцев
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