Построенную по указу Николая I крепость пустят с молотка в Эстонии

Таллин, 29 апреля. Морская Батарейная крепость в Таллине, которая была построена в 840 году по указу императора Николая I, будет продана с аукциона по решению правительства Эстонии.

Как говорится в сообщении пресс-службы кабмина, «новый собственник крепости в течение шести лет должен будет провести реновацию комплекса и проложить променад у моря». Таким образом, старейшее сооружение будет пущено с молотка.

Как отметил министр государственного управления Яак Ааб, пошаговая реновация всего комплекса обойдется новому владельцу в 70-80 млн евро.

Комплекс Батарейной крепости — исторический и архитектурный памятник. До 2003 года там была тюрьма, когда она закрылась, здание и вовсе перестало использоваться. С октября 2016 года он был закрыт для посетителей из соображений безопасности.

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