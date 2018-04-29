Сотрудничество Роскомнадзора и Amazon в отношении Telegram можно лишь приветствовать — эксперт

Роскомнадзор снял с блокировки три подсети зарубежных хостинг-провайдеров для избежания проблем с ограничением доступа к сайтам, которые работают в рамках действующего законодательства РФ.

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам. При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются. В связи с этим разблокировка подсетей никак не повлияет на уровень деградации мессенджера», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Г. В.Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей предположил, что разблокировка могла стать следствием того, что Amazon пошел навстречу Роскомнадзору.

«Можно лишь приветствовать тот факт, что у сторон есть понимание ситуации, существуют точки соприкосновения руководства Amazon и Роскомнадзора, и уже видны результаты сотрудничества. Да, действительно, мы наблюдали технические сбои в работе некоторых площадок, но Роскомнадзор является органом исполнительной власти и обязан соблюдать нормы российского права и выполнять возложенные на него по закону обязанности по блокированию мессенджера Telegram», — отмечает эксперт.

Он отметил, что сейчас некое возмущение проявляют как пользователи соцсетей, так и официальные лица, но нужно понимать, что обеспечение национальной безопасности всегда влечет за собой определенные издержки.

«Обеспечение безопасности требует активного участия всех сторон конфликта. Общественные институты и органы власти должны отыскать точки соприкосновения, которые бы позволили не только обеспечить безопасность, но и гарантировать нормальную работу Интернет-ресурсов», — заключил Андрей Кошкин.

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил ограничить работу мессенджера Telegram на территории Российской Федерации, поскольку руководство компании отказалось предоставить правоохранителям ключи шифрования, необходимые для обеспечения государственной безопасности. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram, после чего некоторые ресурсы перестали функционировать. Это стало следствием того, что владельцы Telegram, игнорируя постановление суда, попытались организовать работу мессенджера.