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В Госдуме не увидели угрозы в словах Трампа о новом уровне космической программы США
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    В Госдуме не увидели угрозы в словах Трампа о новом уровне космической программы США

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    В Госдуме не увидели угрозы в словах Трампа о новом уровне космической программы США

    Москва, 29 апреля. Слова американского президента Дональда Трампа о развитии космической программы США не стоит воспринимать как вызов или угрозу для РФ. Современные сильные государства должны сотрудничать в космической области, заявила летчик-космонавт и Герой России Елена Серова агентству РИА Новости.

    Ранее Трамп заявил, что Вашингтону удалось понять свою космическую программу на новый уровень, который «все считали непостижимым». Он также добавил, что «нас ждет Марс».

    «Заявление президента Трампа не стоит воспринимать как вызов или угрозу партнерству. Это констатация сложившихся трендов — современные, сильные государства должны заниматься космическими исследованиями — как самостоятельно, так и в рамках международного сотрудничества», — подчеркнула Серова.

    Она напомнила слова президента РФ Владимира Путина о конкретных шагах Роскосмоса по развитию космической программы освоения Луны.

    В частности, Роскосмос занимается созданием нового пилотируемого корабля и сверхтяжелой ракеты. Развивается космодром «Восточный». Кроме того, Роскосмос активно сотрудничает с американским космическим агентством NASA.

    Автор: Дима Оленин
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