Помпео раскрыл детали встречи с лидером КНДР

Вашингтон, 29 апреля. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность помочь Вашингтону добиться денуклеаризации Корейского полуострова, передает ABC.

«У нас состоялся хороший разговор, мы обсудили серьезные вопросы. Ким Чен Ын хорошо подготовился, я надеюсь, что моя подготовка была не хуже», — сказал Помпео.

Госсекретарь заявил, что администрация Трампа поставила задачу добиться «полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации» Корейского полуострова. Помпео добавил, что северокорейский лидер согласился обсудить эту тему и составить дорожную карту, как помочь Вашингтону.

«Только время покажет, удастся ли сделать это», — подытожил американский чиновник.

Напомним, ранее Трамп заявлял о предстоящей встрече с Ким Чен Ыном. По словам американского президента, переговоры могут состояться в июне. Помпео и Ким Чен Ын также обсудили вопрос саммита.